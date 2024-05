Reinaldo: Reação de Prates demonstra que não havia condição de continuar

O colunista Reinaldo Azevedo disse no Olha Aqui! desta quarta (15) que a reação de Jean Paul Prates à sua demissão do cargo de presidente da Petrobras é a prova de que continuar no comando da estatal era insustentável. Para ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não errou e usou de seu papel de acionista majoritário para mudar a direção da empresa.

Eu não acho que o Jean Paul Prates tenha sido um mau presidente da Petrobras —falo pelos resultados e por aquilo que se encaminhou. Mas, se havia demissão certa, era essa. Porque a própria reação dele quando diz ter sido demitido para regozijo do Rui Costa [ministro da Casa Civil] e do Alexandre Silveira [Minas e Energia] demonstra que não havia condições de continuar. Você tinha um presidente da Petrobras que se entendia muito mal com o chefe da Casa Civil e com o seu chefe —porque a Petrobras é subordinada ao Ministério das Minas e Energia. E, portanto, um desentendimento aí, ou cai um ou cai outro. Em relação a isso, reconheço o direito que os acionistas majoritários têm de fazer a direção das empresas. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL