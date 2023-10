Há perguntas que são lógicas, às vezes corretas em si mesmas, mas que trazem embutidas respostas absurdamente erradas ou imorais. E estamos diante de um desses casos, quando se hesita em classificar os desatinos havidos como terroristas — coisa distinta, ainda voltarei ao assunto, de o Brasil seguir a classificação da ONU para designar de tal modo este ou aquele movimentos.

ARMADILHA DO PENSAMENTO

O fato de a causa israelense ser mais influente do que essas outras não deve modular, entendo, a nossa classificação do que se deu. Se caímos em tal armadilha, desprezamos a questão em si e usamos o contexto não para humanizar, mas para brutalizar o debate. Aponto uma evidência escancarada de que assim é.

Ao Hamas, pouco importou saber se mortos e seviciados eram contrários ou favoráveis ao Estado palestino; pouco importou saber se as vítimas apoiavam ou não a política estúpida de Binyamin Netanyahu — sempre destacando, para os de compreensão curta, que os atos seriam bárbaros ainda que fossem todos "militantes de Bibi". A conclusão inescapável: crianças, idosos, mulheres e homens foram executados porque eram quem eram: judeus. Se isso, para alguns, ainda não responde a eventuais dúvidas sobre o que se deu no sábado, então é provável que tais pessoas considerem legítimo que se recorra àquelas práticas, a depender do caso.

E isso tem uma grave implicação. Se atribuímos a um grupo a faculdade de decidir quem vive e quem morre, tendo como referência seu particular senso de justiça, então nos expomos a esse mesmo critério, que é tão potencialmente homicida como suicida, empurrando a questão (in)civilizatória para a luta de todos contra todos — circunstância em que o mais forte prevalecerá, de sorte que o fim se tornará o único critério a sopesar os meios, o que, já deixei claro inúmeras vezes, Maquiavel nunca escreveu. O que realmente vai em "O Príncipe" é outra coisa: o vulgo não se pergunta a que meios recorre o soberano se considera bons os fins. Ora, por tudo que se tem, Israel é, inegavelmente, o contendor mais forte. Hesitar em chamar as coisas pelo nome ou condescender com seus motivos, apelando à opressão de que são vítimas os palestinos, corresponde a flertar com a destruição desse povo.

Se, afinal, numa luta, tudo é permitido, o que não será?

Já me manifestei, e mais o farei, sobre os despropósitos do governo Netanyahu e da extrema-direita que lhe dá suporte e que o mantém refém, como apontam os setores lúcidos da imprensa israelense — com muito mais dureza e clareza do que a do Brasil — e pensadores independentes, judeus ou não. O primeiro-ministro depende de seus próprios extremistas para se livrar da Justiça, que pretende manietar para se salvar. Ignorou, o que também está demonstrado, sucessivos alertas de que a segurança do país estava em risco. Leiam artigo de Yuval Noah Harari no "Washington Post", com tradução publicada pelo Estadão.