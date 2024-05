Promessa de 14º para aposentado popularizou Pablo Marçal entre eleitorado

A popularidade do coach Pablo Marçal (PRTB) é impulsionada por um tema que volta e meia viraliza nas redes sociais. O pré-candidato à prefeitura de São Paulo, que chega a aparecer em terceiro lugar em alguns cenários na última pesquisa Datafolha, propagandeia há anos o pagamento de 14º salário para aposentados do INSS.

Quase todo mundo já se deparou com fake news do tipo "para quem duvidou: 14º agora vai". Muitas aparecem com a foto do pré-candidato e um vídeo dele falando sobre uma proposta que nunca chegou a ser discutida pelo Congresso ou por qualquer governo federal, a quem cabe tratar do tema. Na eleição para prefeito, o tema ajuda a chegar numa parcela grande do eleitorado, mas essa não é uma atribuição de um gestor municipal.

Na sua quase campanha presidencial, em 2022, Marçal incluiu no seu programa de governo a "adoção do 14º para os aposentados". Numa entrevista, disse que "o dinheiro viria da taxação das 19 milhões de empresas que existem no Brasil". Em 2023, o país contabilizava 21 milhões de empresas.