Quem é a estrela pornô Stormy Daniels, pivô da condenação de Trump

A atriz pornô Stormy Daniels, pivô da condenação do ex-presidente Donald Trump, é uma estrela da indústria do entretenimento adulto há mais de duas décadas. Ela tem 45 anos e nasceu em Baton Rouge, no estado americano da Louisiana.

O que aconteceu

Trump foi considerado culpado de fraude contábil nesta quinta-feira (30). O ex-presidente foi acusado de comprar o silêncio de Stormy Daniels, que poderia prejudicá-lo nas eleições de 2016 —vencidas por ele.

Stormy Daniels recebeu, em 2016, um total de US$ 130 mil (cerca de R$ 675 mil em valores atuais). O objetivo do pagamento era comprar o silêncio da atriz sobre um encontro amoroso com Trump —o que ele nega— para não impactar o desempenho do político nas eleições. Naquele ano, o republicano venceu a candidata democrata Hillary Clinton.