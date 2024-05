Eleitor não vai votar para 'professor de coach', diz Nunes sobre Marçal

As pessoas não estão votando em professor de coach, vão votar em quem vai cuidar da cidade. A discussão será sobre a cidade. Alguns, num certo momento, tem uma habilidade maior de comunicação, coach, a praia dele, a área dele, vai ter uma certa ali visibilidade, mas depois quando você vai entrar no assunto da cidade, eu desafio qualquer um deles que conheça mais a cidade do que eu.

Pedido aos adversários. Ricardo Nunes declarou que é preciso ter humildade para receber os resultados das pesquisas eleitorais. Segundo o Datafolha, Boulos tem 24% das intenções de voto, o prefeito, 23%. Os dois estão em empate técnico. Tabata tem 8%.

Não posso negar minha felicidade de que alguns meses atrás, as pessoas ficavam, de uma certa forma, tirando sarro de mim, que eu era desconhecido.

Acho que fica um recado para o Boulos, para a Tabata, que gostava de fazer brincadeirinha. A gente tem muito tempo pela frente. Pode mudar muita coisa. Posso crescer, posso diminuir. Como falei, 4 meses e 8 dias [para a eleição] é muita coisa. Mas o cenário hoje demonstra para os outros pré-candidatos: tenham humildade. Vistam a sandália da humildade.

Apoio de Bolsonaro. O prefeito de São Paulo também foi questionado se o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poderia migrar para a candidatura de Marçal. Nunes disse que "não, de jeito nenhum".