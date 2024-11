Reinaldo: Governo tem de deixar debate do 6X1 para sociedade e Congresso

Ele destacou que existem contratempos.

Primeiro, vamos ver em quanto tempo se vai implementar isso, porque, de saída, também não podemos fazer de conta que a ideia só traz benefícios. Existe um aumento no custo do trabalho, é obvio, é uma questão matemática.

E esse aumento no custo do trabalho será transferido para as coisas, seja lá o que a empresa venda. Primeira coisa, teria de pensar numa implementação que tivesse um determinado tempo até que se consolidasse. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo destacou que a entrada do governo na discussão vai suscitar uma moeda de troca.

O governo tem que deixar que o debate aconteça no Congresso, assim como está acontecendo na sociedade. Não tem de entrar. Porque o governo entrar, sempre significa fazer alguma espécie de negociação.