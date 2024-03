Conselheiro do Corinthians diz ter xingado Janja por engano: 'Sou Lula'

Manoel Ramos Evangelista, conselheiro vitalício do Corinthians, disse à Justiça que xingou a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, após ter sido induzido a erro por uma fake news.

Em dezembro de 2022, às vésperas da posse de Lula, Mané da Carne, como o conselheiro é conhecido, escreveu em suas redes sociais: "Vamos aguardar esses anos com o sapo barbudo, a putana da Janja e os 40 ladrões".

Confrontado por um internauta sobre as ofensas, respondeu: "Por acaso eu menti? Futura primeira-dama só se for sua. Seu esgoto, lixo, laranja do sapo barbudo".