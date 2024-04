Dona de casa é condenada por golpe do show falso contra o cantor Daniel

A Justiça paulista condenou a dona de casa Ana Carolina dos Santos Silva por participação no golpe do "falso show", aplicado contra o cantor sertanejo Daniel.

O golpe ocorreu em novembro de 2015.

Uma pessoa que se identificou como Bruno Falcão Amorim procurou a equipe do cantor com o objetivo de contratá-lo para um show na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso.