Homem é condenado à prisão por furtar pão doce, desodorante e creme dental

Um dia após decisão sobre motorista do Porsche

A condenação do pintor pelo furto do pão doce foi dada um dia após a Justiça paulista ter rejeitado um segundo pedido de prisão do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, 24, que, dirigindo um Porsche em alta velocidade, causou um acidente em São Paulo e matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos.

De acordo com testemunhas, ele havia bebido momentos antes. A defesa do empresário disse ser prematuro julgar as causas do acidente já que os laudos periciais não foram concluídos.

Ao analisar o pedido de prisão preventiva do empresário, o juiz Roberto Zanichelli declarou que "a prisão cautelar não se presta à antecipação da pena". "Sua natureza é excepcional, e somente deve ser aplicada para a proteção da integridade da instrução criminal." Para permanecer em liberdade, o empresário teve de pagar uma fiança de R$ 500 mil.

Alegou estar com fome

O pintor, que afirmou à polícia ter furtado o pão doce por estar com fome (ele negou ter se apropriado dos desodorantes e das pastas de dentes), não teve a mesma sorte do empresário. Como não tinha os R$ 1.412 reais para pagar a fiança estipulada, ficou em prisão preventiva no Centro de Detenção Provisória de Americana desde o dia do furto até a condenação.