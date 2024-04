Justiça de SP tenta achar Daniel Alves por dívida de R$ 83 mil com idosa

O atleta, que nega o crime, foi condenado em fevereiro deste ano a uma pena de 4 anos e seis meses de prisão. Ele recorreu da decisão e obteve o direito de aguardar o novo julgamento em liberdade mediante o pagamento de uma fiança de um 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,5 milhões). Daniel está proibido de sair do país.

Em novembro do ano passado, a juíza Marcela Martiniano, da 25ª Vara Cível de São Paulo, determinou o envio de uma carta rogatória (instrumento para a comunicação entre as Justiças de países diferentes) para a Espanha com o objetivo de que Daniel fosse citado sobre a cobrança no Centro Penitenciário Brians 2, na região metropolitana de Barcelona, onde estava preso. Não há informações sobre o cumprimento da citação.

Posteriormente, a juíza mandou citar por correspondência uma procuradora de Daniel no país, mas ela não estava no endereço indicado. Uma nova tentativa, via oficial de Justiça, foi determinada recentemente.

Nesta semana, a revista espanhola "Diez Minutos" publicou uma fotografia do atleta passeando de mãos dadas com a mulher, a modelo Joana Sanz, pelas ruas de Barcelona. De acordo com a publicação, eles fizeram compras e depois foram a um restaurante no centro da cidade.

A coluna procurou o escritório de advocacia que representa o atleta no Brasil para saber a sua versão sobre o processo de cobrança, mas não obteve resposta.