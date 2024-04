Justiça eleva punição de Bacci por erro em reportagem sobre a morte de ator

A Justiça paulista ampliou a punição a Luiz Bacci e à Rede Record por conta de uma reportagem errada divulgada durante a cobertura do assassinato do ator Rafael Miguel, que interpretou o personagem Paçoca na novela Chiquititas, do SBT.

O ator foi morto aos 22 anos em junho de 2019. Seus pais também foram assassinados.

O programa Cidade Alerta exibiu na época do crime a imagem de uma mulher em um posto de gasolina e afirmou que se tratava da irmã do suspeito do assassinato. A reportagem dizia que ela estava abastecendo o carro para ajudá-lo a fugir.