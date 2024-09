Justiça penhora contas de empresário condenado a indenizar Lula por ameaças

A Justiça paulista determinou a penhora das contas bancárias do empresário José Sabatini, de 73 anos, condenado a pagar uma indenização de R$ 30 mil por danos morais ao presidente Lula da Silva.

Em 2021, o empresário bolsonarista divulgou um vídeo na internet com ameaças a Lula. Com a bandeira do Brasil amarrada na cintura e uma arma na mão, o empresário xinga Lula e diz que ele terá "problema".

"Lula, seu filho da p*, quero dar um recado para você, tá? Hoje é sábado, dia 13 de março, presta atenção no recado que eu vou dar para você, seu vagabundo. Se você não devolver os R$ 84 bilhões que voce roubou do fundo de pensão dos trabalhador [sic], você vai ter problema, ein, cara", afirma.