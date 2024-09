Band é condenada a pagar R$ 50 mil por distorção no programa de Datena

Com a imagem e o nome do colégio ao fundo, Datena disse que "tiros na porta de escola acontecem com frequência". "Escola é o reduto do saber, temos de cuidar das nossas escolas", afirmou.

O crime, no entanto, não havia ocorrido na porta do colégio, mas em outra rua, distante cerca de 500 metros da escola, segundo o processo.

"Os pais ficaram apavorados, houve um enorme transtorno", afirmou à Justiça o Colégio Innovare.

Tentativa de aumentar a audiência, diz escola

A escola disse na ação que houve uma manipulação dos fatos para chamar a atenção do público e aumentar a audiência.

"O crime realmente ocorreu, mas dizer que houve troca de tiros em frente a uma escola infantil é muito sensacionalismo", disse à Justiça a advogada Gabriela Miramontes, que representa a escola.