Idoso de 100 anos vai à Justiça após ter plano de saúde cancelado: 'Má-fé'

Sem que fosse informado, o plano havia sido cancelado dias antes, na mesma data em que fizera o pagamento da mensalidade de R$ 16,9 mil.

Ao consultar a chamada "carta de permanência" no site da operadora, nova surpresa: a SulAmérica disse no documento que a exclusão do plano havia sido feita "a pedido" do beneficiário.

"Isso demonstra a má-fé e a crueldade da medida tomada contra os autores do processo", afirmou à Justiça a advogada Ana Carolina Abdalla, que representa os idosos.

Eles são clientes da empresa desde 2008, com base em contrato firmado por meio da corretora Qualicorp Administradora em um convênio com a Fecomercio (Federação do Comércio Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo).

Na defesa apresentada à Justiça, a SulAmérica Saúde disse não ter cometido qualquer irregularidade no comunicado do cancelamento do plano em razão da "ausência de elegibilidade para a manutenção do plano coletivo por adesão".

A empresa disse, ainda, que o idoso não havia apresentado documento comprovando seu vínculo com a Fecomércio.