'Você cheirou?': Juiz diz que Nunes não ofendeu Boulos e nega indenização

Boulos disse na ação que a pergunta de Nunes fez parte de uma campanha de desinformação iniciada por Pablo Marçal, também candidato a prefeito de São Paulo à época, que tentara retratá-lo como usuário de drogas com base em documentos falsos.

"Nunes tentou potencializar a boataria", afirmaram os advogados de Boulos à Justiça. "Foi um ato deliberado e consciente, com o único intuito de macular a imagem do autor do processo".

O deputado do PSOL, que exigia uma indenização por danos morais de ao menos R$ 20 mil, disse na ação que Nunes ensaiou cuidadosamente suas palavras.

"A eventual condescendência do Judiciário com o discurso difamatório só contribuirá para a escalada de hostilidade política como as que foram notoriamente vivenciadas no mesmo debate, quando um candidato recorreu à violência física contra uma injusta ofensa de outro", José Luiz Datena em Marçal.

Na defesa apresentada à Justiça, o prefeito de São Paulo disse que não cometeu nenhum ato ilícito e que "as palavras devem ser compreendidas no ambiente da retórica política". "Foi uma resposta retórica e direta a uma acusação grave e absolutamente inverídica", declarou o prefeito ação.

Ao rejeitar o pedido de indenização, o juiz Claudio Marquesi disse que o episódio ocorreu em um dos últimos debates da eleição, "em um momento de extrema vulnerabilidade emocional, pois Nunes acabara de ouvir acusações muito graves sobre a sua pessoa".