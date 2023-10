Ex-presidente do Senado, Alcolumbre foi o principal cabo eleitoral da eleição e da reeleição de Pacheco para o cargo. Agora ele conta com o apoio integral do amigo para retornar à presidência da Casa.

Na viagem, os dois pretendem fechar a estratégia da campanha junto com o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira. A ideia do grupo é que Ciro convença o presidente da Câmara, seu companheiro de partido Arthur Lira (AL), a se engajar na campanha.

O problema é que Lira tem trabalhado para eleger seu sucessor: o líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA). Isso pode fechar as portas para o nome do líder do PSD, Antonio Brito, cuja eleição para o comando da Câmara é considerada como prioridade pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

Alcolumbre e Pacheco querem que Ciro Nogueira convença Lira a apoiar Antonio Brito em nome de um acordo entre União Brasil, PP e PSD para o comando do Congresso. Com isso, estaria garantida a permanência de um nome forte do centrão, como o de Alcolumbre, à frente do Congresso, quando terminar o mandato de Arthur Lira.

Em troca, ficaria a promessa de que Lira continuará opinando na distribuição das emendas dos deputados ao Orçamento e que terá o apoio do grupo para sua volta ao comando da Câmara após Antonio Brito.

Esse revezamento entre caciques e líderes do centrão no comando do Congresso — assim como na distribuição de emendas parlamentares — assusta o Palácio do Planalto. Significará que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficará o governo inteiro dependente de Lira, Alcolumbre e companhia.