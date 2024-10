União Brasil acompanha PT e fecha apoio a Hugo Motta para presidir a Câmara

A direção do União Brasil avalia que não há mais condições de Elmar disputar, em função do apoio do PT, do PL e do MDB, entre outros partidos, ao candidato que já foi anunciado por Arthur Lira como o nome de sua preferência.

Elmar, no entanto, não deu mostrar de que está disposto a renunciar à candidatura. Pelo Regimento da Câmara, ele ainda pode concorrer como candidato avulso.

O deputado havia acertado com o líder do PSD, Antonio Britto, apoio mútuo àquele que tivesse mais condições de disputar. Britto tem dito que vai "até o final".

A decisão do PT foi tomada depois que Arthur Lira resolveu adiar qualquer decisão da Câmara sobre o projeto de anistia aos golpistas do 8 de janeiro de 2023. O projeto estava em votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e foi retirado de pauta pelo presidente da Câmara.

Arthur Lira anunciou que criará uma comissão para analisar a proposta, mas não estabeleceu qualquer prazo para a decisão;