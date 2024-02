Incluído em investigação por golpismo, Valdemar prometeu não atacar urnas

Questionou se ele questionaria o resultado das urnas como ameaçava fazer o candidato de seu partido. Valdemar disse que não. Mas descumpriu a promessa.

Na operação desta quinta-feira, os investigadores sustentam que Valdemar cedeu comitê de campanha do PL para realizar ajustes na minuta de golpe.

"O avanço das investigações demonstrou a instrumentalização do Partido Liberal 'para financiar a estrutura de apoio às narrativas que alegavam supostas fraudes às urnas eletrônicas, de modo a legitimar as manifestações que ocorriam em frentes as instalações militares", diz a Procuradoria-Geral da República.

O ápice da estratégia ocorreu, de acordo com investigadores, no dia 22 de novembro, quando a Coligação PELO BEM DO BRASIL (formada à época pelo Partido Liberal, Republicanos e Progressistas), ingressou com ação judicial 'Representação Eleitoral para Verificação Extraordinária' com pedido que, na prática, anularia os votos computados pelas urnas fabricadas antes de 2020".

Os documentos mostram que o PL pagou R$ 1.225.000,00 ao Instituto Voto Legal para produzir relatório contestado a lisura das urnas.

"Mesmo os investigados tendo ciência da chance remota de êxito, a estratégia adotada teve a finalidade de servir de fundamento para a tentativa de execução do Golpe de Estado, que estava em curso desde novembro de 2022", dizem os investigadores.