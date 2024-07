'Trabalho de formiguinha' deu vitória política a Tarcísio com Sabesp

Durante dois meses em meados de 2023 a agenda do dia inteiro era mobilizada para as conversas com prefeitos. Era pensão completa: café da manhã, almoço e jantar com prefeito no Palácio dos Bandeirantes. Os encontros eram longos para esgotar dúvidas e questionamentos.

O governador tampouco terceirizou a tarefa de explicar e convencer. Respondia ele próprio qual era o modelo escolhido, como funcionaria para o município e dava os argumentos a favor da privatização.

Claro, os prefeitos não apenas perguntavam. Também pediam e muito. "Vicinal. É sempre vicinal que eles pedem", comentou Natália Resende, sorrindo, na época das articulações.

Alguns prefeitos saíam das reuniões impressionados com a deferência do governador. Só de serem recebidos no palácio já comemoravam. Podendo perguntar e pedir, então, ficaram gratos a Tarcísio.

Ao final do processo, dos 375 municípios abastecidos pela Sabesp, 371 adeririam.

"Os prefeitos estão satisfeitos", disse Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo do Campo. "Tarcísio está com forte aprovação."