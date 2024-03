O general que falta no quebra-cabeça do golpe

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro chegou a ser preso e acabou fazendo delação premiada. É a partir de seus relatos e de provas obtidas com ele como mensagens trocadas no seu celular que as investigações avançaram.

Toda essa apuração é fundamental para que o enredo golpista seja conhecido e seus autores, responsabilizados.

Mas tem uma peça nesse quebra-cabeça que até agora foi poupada. Trata-se de Júlio Cesar Arruda, o general que comandava o Exército no 8 de janeiro de 2023.

Freire Gomes comandou a Força de março a dezembro de 2022. Arruda assumiu em 30 de dezembro.

Depois do 8 de janeiro e os indícios de no mínimo inação do Exército diante da invasão dos palácios em Brasília, a situação de Arruda ficou insustentável. Depois de três semanas no cargo foi demitido. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que houve uma "fratura no nível de confiança" da relação do governo com o Exército.

Mas teve mais um componente na queda de Arruda.