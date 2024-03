Dirceu ensaia retorno em festa com elite política e expõe tensões

A festa do ex-ministro José Dirceu nesta quarta-feira (13) em Brasília reuniu parte relevante da elite política do país, expondo tensões e afinidades no entorno do presidente Lula.

Algumas cenas dão o tom.

Ex-presidente do PT, o deputado Rui Falcão é um dos primeiros a chegar à festa de José Dirceu, e se depara com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. As críticas de Falcão à abordagem apaziguadora de Múcio nas Forças Armadas são conhecidas. Assim como é explícito o apoio do presidente Lula ao ministro.