Após Orçamento secreto, emenda de comissão dispara em trincheira de Lira

As emendas de comissão não são impositivas, ou seja, sua distribuição pelo governo federal não é compulsória nem equânime entre deputados e senadores. Por ser produto de negociação política, as emendas de comissão se tornaram importante moeda de troca entre Executivo e Legislativo e receberam parte do volume que correspondia às emendas de relator, o Orçamento secreto, que foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal.

Levantamento exclusivo do UOL com base em dados do Siga Brasil, do Senado Federal, revela que a Comissão de Agricultura da Câmara concentra 37% do total de emendas de comissão da Câmara empenhadas até agora.

O presidente, o 1º e o 3º vice-presidentes do colegiado são do PP. Essa composição é resultado de uma manobra feita pelo partido no início do ano.

Em março, o PP fechou um acordo com o PSOL e cedeu duas vagas a que tinha direito na Comissão de Educação em troca de duas vagas do PSOL na Agricultura. Com isso conseguiu indicar o deputado Vicentinho Júnior (PP-TO) para a Comissão de Agricultura na vaga do PSOL e ainda colocá-lo na presidência do colegiado.

Já com os nomes oficializados no site da Câmara, no primeiro dia de sessão, porém, o PP desfez o acordo e pegou de volta do PSOL as vagas na Comissão de Educação, mas manteve Vicentinho Júnior na Agricultura. O PSOL precisou renegociar com MDB e PT pra ficar com as vagas na Comissão de Educação.

O líder do PP na Câmara, Doutor Luizinho (RJ), disse à coluna na ocasião que o acordo tinha sido feito pela assessoria do partido, sem sua autorização. "As comissões sempre funcionaram sem politização. Nesse cenário de mudança, a gente está refazendo os acordos", afirmou. O PP ficou com sete vagas de titulares, 27% do total, e mais sete suplentes.