Tragédia no RS: Governo Lula aprovou metade do que pediram cidades afetadas

Quando questionado sobre a razão de municípios mais recebidos por ele em audiência terem recebido pouco mais da metade daquilo que solicitam, o ministro Paulo Pimenta mencionou a complexidade de alguns dos projetos e a necessidade de adoção de medidas pelos municípios até que ocorra a liberação de valores.

Ele entende que a resposta do governo deve ser analisada "por um conjunto de ações" que inclui não apenas o repasse direto a municípios, mas também os números do auxílio-reconstrução, a antecipação de benefícios previdenciários e o crédito oferecido a quem perdeu tudo nas enchentes.

"Este conjunto de medidas injetou mais de R$ 60 bilhões na economia do estado", defende o ministro.

De acordo com Pimenta, o trâmite de atendimento às demandas foi mais ágil por conta da estrutura da secretaria criada para atenção à reconstrução do estado — havia um funcionário intermediando a relação dos municípios com cada ministério.

O gaúcho deixou a secretaria extraordinária de olho em 2026: para aliados, ele é o candidato mais provável do partido ao governo do Rio Grande do Sul na disputa estadual.

Em entrevista recente sobre o tema, o ministro citou o último candidato do PT ao governo, como alguém com a "primazia" de disputar uma nova eleição.