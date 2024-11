Conselho do MP mantém investigação sobre obras emergenciais da gestão Nunes

Seu voto pela continuidade da apuração foi acompanhado por todos os conselheiros presentes na sessão plenária.

Na prática, o secretário da Siurb pedia o arquivamento da investigação, por entender haver outros inquéritos em curso no MP tratando de tema semelhante à investigação.

No entanto, os integrantes do conselho do MP entenderam que os assuntos são diferentes — há inquéritos que apuram suspeita de superfaturamento, prejuízo ao erário e improbidade administrativa envolvendo as obras emergenciais; e outro para apurar suspeitas de fraude e combinação de preços entre as empresas.

A série de reportagens do UOL que motivou a abertura da investigação do MP identificou indícios de combinação em 223 de 307 contratos emergenciais assinados nos três primeiros anos da gestão Nunes.

Desde a abertura da investigação, em março deste ano, a secretaria de obras vem adiando o envio de informações detalhadas sobre os contratos, solicitadas pelo MP paulista.

A tentativa de arquivar o procedimento foi feita logo após Monteiro ser convocado pelo MP a prestar depoimento no inquérito.