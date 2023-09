Idosa não cobra Lula sobre corte de recursos, mas sua volta à presidência

Redução no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Um dos principais motivos para a greve foi a queda no valor dos repasses feitos pelo Governo Federal aos municípios por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O FPM é composto por arrecadações do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e é uma fonte fundamental de receita para a maioria dos municípios brasileiros. A redução desses repasses afetou as finanças municipais.

Atraso nos repasses. Além da queda no valor dos repasses, também houve alegações de atraso nos pagamentos por parte do governo federal. Isso contribuiu para a insatisfação dos municípios.

Reivindicações da CNM. A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) liderou o movimento de greve e apresentou uma série de reivindicações em nome dos municípios. Uma das principais demandas foi a recomposição das perdas financeiras causadas pela redução no FPM e pelo atraso nos repasses. Além disso, a CNM também reivindicou a redução da alíquota patronal do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) para municípios com até 156 mil habitantes.

Conteúdos similares foram checados pelo Aos Fatos.

Viralização. Compartilhado em 2 de setembro no Facebook, o vídeo acumula 2,7 milhões de visualizações em 24 horas.

5 dicas para você não cair em fake news