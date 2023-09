Facebook não lançou ferramenta que paga usuários para avaliarem anúncios

Segundo o vídeo, um suposto conteúdo impróprio da atriz Larissa Manoela teria sido excluído da plataforma após avaliação de usuários na ferramenta, chamada de "Facebook safespace". "Meu Deus gentee e essa nova atualização do Facebook que está pagando pra você avaliar anúncios?? Eu to amando!", diz a descrição das publicações.

As publicações são acompanhadas de um link "saiba mais", que, ao ser clicado, direciona o usuário a um site com supostos anúncios a serem analisados. Após avaliar cada conteúdo, aparece um aviso sobre um suposto saldo de R$ 97 a ser resgatado. É necessário preencher o espaço com uma chave PIX para supostamente ter acesso ao dinheiro e assistir a outro vídeo sobre a ferramenta.

Por que é falso

A Meta negou, em nota enviada ao UOL Confere, que o Facebook tenha lançado a ferramenta. "No que diz respeito a conteúdo em nossas plataformas, atividades fraudulentas que tenham como objetivo enganar, deturpar, cometer fraude ou explorar terceiros não são permitidas e estamos sempre aprimorando a nossa tecnologia para combater atividades suspeitas".

A empresa, que também é responsável pelo Instagram, recomenda que conteúdos que possam ir contra as diretrizes das plataformas, sejam denunciados pelos usuários por meio dos próprios aplicativos.

O conteúdo também foi checado pela Reuters Fact Check.