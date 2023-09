É falso que pessoas vacinadas não possam doar órgãos

É falso que pessoas vacinadas não podem doar órgãos, como sugerem publicações compartilhadas nas redes sociais. O Ministério da Saúde e a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos negaram a afirmação.

O que diz o post

Publicações no Instagram e no Facebook compartilham um print de uma matéria do site g1 sobre o apresentador Faustão entrar na fila de transplante após precisar de um novo coração.