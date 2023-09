Post distorce fala de Lula sobre bandeiras do Brasil e do PT

"VERGONHA DO MOMENTO TRÁGICO QUE VIVEMOS NO NOSSO BRASIL. MEU DEUS? ONDE ISSO VAI PARAR?", diz a descrição de uma publicação no Facebook com o vídeo.

Um texto inserido no vídeo diz o seguinte: "Lula desdenha da bandeira do Brasil e exalta o lixo da bandeira do PT. VERGONHA".

No trecho destacado, de apenas 12 segundos, Lula afirma: "Ele utiliza essa bandeira porque ele não tem o orgulho que eu tenho de dizer: 'esse é o meu partido'".

Por que é distorcido

Uma reportagem do jornal O Tempo, localizada após uso da busca reversa de imagem do Google, mostra que a fala foi feita em 18 de setembro do ano passado, durante a disputa presidencial, em Florianópolis (SC). Na fala completa, Lula critica o uso político da bandeira do Brasil (aqui).