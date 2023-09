Sergio Moro não estava defendendo impeachment de Lula em vídeo

O que diz o post

A publicação utiliza o trecho de uma entrevista coletiva do senador Sergio Moro sobre a CPMI do crime organizado de março de 2023 e insere a data errada, como se fosse do dia 20 de setembro de 2023.

Logo no início do vídeo, um áudio sobreposto afirma que "a casa caiu pro Lula. Sergio Moro quer o impeachment dele", e continua exibindo a entrevista do senador.

Por que é distorcido

Além de inserir uma data falsa sobre a imagem, a fala de Sergio Moro não era sobre um suposto pedido de impeachment do presidente Lula. O senador manifestava apoio à criação de uma CPMI do crime organizado (aqui).

A entrevista coletiva foi publicada no dia 30 de março de 2023 no canal do senador no Youtube (veja abaixo).