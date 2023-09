Janja não assumirá a presidência enquanto Lula se recupera de cirurgia

"E olha só, mais essa. Aqui saiu em todo lugar que a primeira-dama, Janja da Silva, quer e vai assumir a agenda oficial do presidente Lula enquanto este estiver operado do quadril. A cirurgia está prevista para o final desse mês, e o presidente vai ficar inabilitado por pelo menos 30 dias, segundo o que foi anunciado. Como Lula vai precisar de cuidados especiais para locomoção, os compromissos da presidência, os oficiais, passariam para a primeira-dama. É ou não é um absurdo?", diz o apresentador de um telejornal online em gravação divulgada nas redes sociais.

A legenda é: "PASMEM! Janja assumirá agenda presidencial após cirurgia de Lula".

Outras publicações usam print do título de um texto da Revista Oeste (aqui) para propagar a desinformação. "Lula deve usar andador depois de cirurgia; Janja assume agenda presidencial", está escrito. O conteúdo é alusivo à coluna de Bergamo publicada na Folha de São Paulo em 15 de setembro.

Por que é falso?

A Constituição estabelece que, em situações de doença ou viagem do presidente, o vice-presidente assume a Presidência (aqui). Além disso, a linha de sucessão inclui o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado e o presidente do STF. Portanto, de acordo com a Constituição, a primeira-dama não tem autorização para assumir as responsabilidades do chefe do Executivo federal.

Ao UOL, a assessoria de imprensa do presidente reafirmou que Lula irá despachar do Palácio do Alvorada enquanto estiver se recuperando de uma cirurgia no quadril marcada para o dia 29 de setembro (aqui), e, caso seja necessário, será substituído pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin.