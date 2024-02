Ministro de Lula se referia ao total de eleitores; fala não indica fraude

O que diz o post

"Ministro de Lula deixou escapar: eleito com 39%?", questiona o texto sobreposto ao vídeo. Já a legenda diz que "petista só entende de matemática quando conta propinas".

No vídeo, um homem aparece falando que um dos ministros de Lula pode ter "revelado o verdadeiro resultado" das eleições de 2022 e aborda as baixas visualizações no canal do partido no Youtube. "Uma frase dita por um dos ministros de Lula pode ter revelado o verdadeiro resultado de 2022. Bom, o PT, Partido dos Trabalhadores e partido de Lula, tem um canal no Youtube. Esse canal, por sinal, assim como o de Lula, tem misteriosamente um número muito grande de inscritos, mas um número muito baixo de visualizações nos vídeos. Mas não é isso que interessa".

Ele então fala de uma entrevista do ministro Paulo Pimenta, que está disponível no canal do partido. "O que interessa é o vídeo que foi ao ar na manhã de ontem, 12 de fevereiro. O programa Jornal PT Brasil, em sua série especial 44 anos do PT, trouxe nessa segunda entrevistas com Gleisi Hoffmann, a presidente nacional do partido, e também com Paulo Pimenta, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Paulo Pimenta foi perguntado sobre um balanço do 1º ano do governo Lula", diz o homem do vídeo, que corta para um trecho do vídeo do ministro. Veja a fala de Pimenta:

Eu acho que a gente superou todas as expectativas. O presidente Lula foi eleito com 39% dos votos e a primeira pesquisa desse ano já mostra a aprovação do governo na casa de 55%.

Paulo Pimenta, ao ser perguntado sobre o 1º ano de mandato de Lula

O homem que estava narrando o vídeo volta a comentar e ironiza a fala de Paulo Pimenta. "Não, eu ouvi errado, não é possível. Deixa eu voltar aqui", afirma ele, que logo em seguida volta o trecho novamente. "Como assim, eleito com 39%? A apuração do TSE em 2022 mostrou que Lula teve no 1º turno 48,43% dos votos".