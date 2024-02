É falso que Alckmin jogou dose fora antes de vacinar Lula contra covid-19

A gravação é acompanhada da narração: "Aí, se liga no teatro que esse cara faz. Afinal, é só isso que ele sabe fazer: mentir. Ele não tomou a vacina e eu vou provar isso pra vocês agora. Prestem bem atenção. O Alckmin joga o conteúdo da seringa fora e vai aplicar exatamente nada no braço do molusco. Prestem bem atenção. Nesse momento, vai jogar fora. Se liga. Jogou e não tem nada dentro da seringa, presta atenção. Introduziu sem nada. Não vai puxar, não puxou e não aplicou nada. Se liga na mola, Ah mano, é muito teatro, cara".

Acima e embaixo das imagens, estão escritas as seguintes frases: "DESPRESIDENTE LULA NÃO TOMOU A VACINA DE VENENO" e "QUEM SABE QUE AS VACINAS SÃO PARA MATAR E CONTROLAR NÃO TOMA".

Por que é falso

Seringa não estava vazia. O evento foi transmitido pela TV Brasil, e a vacinação do presidente pode ser vista a partir de 9min55s (aqui e veja abaixo). Antes de aplicar a dose de reforço, Alckmin — que é médico especializado em anestesiologia — pressionou o êmbolo da seringa, saindo um pouco de líquido. Em seguida, ele vacina o presidente. Pelas imagens, é possível ver que a seringa não estava vazia como os posts enganosos sugerem nas redes sociais.

Imunizante não foi desperdiçado. A expulsão do ar da seringa antes de aplicação da vacina é uma orientação do Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde (veja na página 45 aqui). Entretanto, o procedimento costuma ser realizado dentro do frasco do imunizante.