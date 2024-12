Flávio Dino não publicou, em 2021, post afirmando ser homossexual

É falso que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino tenha assumido ser "homossexual", como sugere publicação compartilhada nas redes sociais. A imagem de um post, supostamente datado de março de 2021 e atribuído a ele, é usada para questionar sua orientação sexual.

Entretanto, a postagem não existe. Além disso, ele se casou em novembro deste ano com a ex-assessora Daniela Lima, com quem vive há 13 anos.

O que diz o post

Uma captura de tela de um suposto post do ministro do STF Flávio Dino é compartilhada com o seguinte comentário: "Dino em 2021 era homossexual... Hoje está se casando com uma mulher? Quer dizer que pode virar e desvirar?".