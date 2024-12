Janssen anunciou descontinuação de vacina contra covid por motivo comercial

O que diz o post

Um comunicado de junho de 2024 publicado no site da farmacêutica Janssen justificando a suspensão da comercialização da vacina contra covid-19 no Brasil é compartilhado com o seguinte comentário: "Site da Janssen informa fim da vacina. AstraZeneca e Janssen são alvos de processos. E agora? Quem é o genocida?"

Por que é distorcido

Motivo da suspensão foi comercial. A publicação omite que a justificativa dada pela farmacêutica é comercial (aqui). "Essa decisão é decorrente da estratégia comercial da empresa e não possui qualquer relação com a segurança ou eficácia do medicamento VACINE de COVID-19 (ad26.cov2-s recombinante)", afirmou comunicado da empresa.

Resposta da Janssen. Ao UOL Confere, a empresa disse que "os dados cumulativos continuam a apoiar um perfil positivo de benefício-risco para a vacina da companhia". De acordo com a companhia, as últimas doses da vacina contra covid-19 expiraram, e a inclusão do imunizante na Lista de Uso Emergencial global concedida pela OMS não está mais em vigor. "A Johnson & Johnson é grata aos diversos parceiros que ajudaram a desenvolver e distribuir a vacina contra a COVID-19, que protegeu milhões de pessoas ao redor do mundo durante a pandemia", diz a nota. Questionada sobre eventuais processos, a empresa afirma que não comenta ações judiciais em andamento.

Descontinuação é feita em etapas. Ao UOL Confere, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou que a farmacêutica deu o primeiro passo para cancelar o registro, que é protocolar no órgão a descontinuação definitiva do produto. O processo está em análise na agência. Em seguida, serão estabelecidos prazos para que o fabricante cumpra antes do cancelamento definitivo. A expectativa é de que o processo seja concluído em 2025.