Musk não anunciou abertura de fábrica da Tesla no Brasil; dublagem é falsa

Logo abaixo, há um vídeo de Musk com legendas em inglês e dublagem em português. Ambas falam da suposta abertura da fábrica da Tesla no Brasil. "Como já falei, a primeira fábrica da América Latina já está sendo construída em São Paulo e é um projeto gigante. Estamos colocando US$ 200 milhões nesse sonho. (...) Vou chegar uns dias antes do Ano-Novo para dar uma olhada pessoalmente", diz o narrador.

Por que é falso

Dublagem e legenda de vídeo de Musk são falsas. Por meio de uma busca reversa (aqui), o UOL Confere chegou ao vídeo original, de uma participação online do empresário no fórum "O renascer da liberdade na Argentina e no mundo", realizado em junho em Buenos Aires (aqui, aqui e abaixo, em inglês). No encontro, Musk ratificou seu apoio ao presidente Javier Milei: "Creio ser muito importante que a Argentina triunfe e darmos nosso apoio a Milei. Minha previsão é de que as ações dele farão o país ter um crescimento massivo na economia". Em momento algum ele fala sobre o Brasil ou menciona a abertura de uma fábrica da Tesla em São Paulo.

0:00 / 0:00

Não há referência sobre interesse de Musk em abrir fábrica da Tesla no Brasil. Em busca no Google, tanto em inglês (aqui) como em português (aqui), não há qualquer menção na imprensa profissional sobre um suposto investimento de Musk no país. Tampouco qualquer notícia de que uma fábrica da Tesla esteja em construção em São Paulo.

Tesla abriu loja no Chile em fevereiro deste ano. A primeira loja aberta pela montadora na América do Sul fica em Santiago, capital do Chile (aqui).