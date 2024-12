É falsa imagem de suposto pedido de emissão de certidão de óbito para Lula

O conteúdo alimenta teorias conspiratórias sobre o estado de saúde do presidente.

Por que é falso

Hospital afirma que imagem não é verdadeira. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa do Sírio-Libanês, onde o presidente está internado, disse que as comunicações oficiais sobre o estado de saúde de Lula são divulgadas em boletins médicos e coletivas de imprensa. Os boletins podem ser consultados no site da instituição (aqui).

Boletim mais recente diz que o presidente deixou a UTI. A última atualização do hospital sobre o estado de saúde de Lula foi divulgada às 11h20 desta sexta-feira (confira aqui). Segundo o informe, o presidente está sob cuidados semi-intensivos, está lúcido e orientado, e caminhou pelos corredores do hospital.

Presidente divulgou vídeo andando e falando no corredor do hospital. Na tarde desta sexta, o perfil oficial de Lula no Instagram publicou um vídeo em que ele aparece caminhando ao lado do neurocirurgião Marcos Stavale no corredor do Sírio-Libanês. Nas imagens, o presidente interage com o médico e com a primeira-dama, Janja da Silva (aqui e abaixo)