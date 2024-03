Fazendeiro não matou 9 criminosos no Piauí; mortes aconteceram no Rio

O vídeo mostra sete corpos espalhados por um terreno com marcas de sangue pelo chão. Um dos homens que está andando pelo local chega a dizer "o crime não compensa".

Por que é falso

Mortes aconteceram no Rio de Janeiro. Por meio da busca reversa do Google (aqui), é possível identificar várias postagens nas redes sociais disseminando a mesma mentira de que o fazendeiro matou nove criminosos no interior do Piauí. Porém, em algumas dessas publicações, há um alerta de que as mortes foram na comunidade do Frade, em Angra dos Reis (RJ), em 2019 (aqui e aqui).

Relação com o tráfico. Ao fazer uma busca simples no Google para confirmar se a ocorrência foi no Frade, e não no interior do Piauí (aqui), há matérias publicadas em dezembro de 2019 confirmando o ocorrido (aqui, aqui e aqui). A Polícia Militar disse, na época, que os corpos dos homens mortos seriam de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A própria PM postou a ocorrência no X (antigo Twitter), mas sem citar as mortes (aqui).

Imagens comprovam que mortes foram no Rio. Usando as palavras-chave no Google envolvendo o caso entre os dias 15 e 20 de dezembro de 2019 (aqui), é possível achar jornais locais com o mesmo vídeo que está circulando atualmente (aqui e aqui, contém imagens fortes) e apontando para a ocorrência de 2019 no Rio de Janeiro. O jornal JD1 Notícias publicou o vídeo em uma rede social (aqui, contém imagens fortes) e possível observar que se trata do mesmo usado nos posts desinformativos.