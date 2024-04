É falsa suposta promoção com quiz para ganhar sandália Kenner do L7

A Kenner não está fazendo uma promoção para distribuir sandálias da coleção com o cantor L7nnon a quem responder a um quiz online. O site é falso e trata-se de um golpe.

O que diz o post

Publicações no Facebook compartilham um vídeo com a imagem do cantor L7nnon acompanhada da seguinte legenda: "O Quiz do L7 chegou! Agora, você pode adquirir um par da Kenner de graça apenas respondendo um quiz, o meu chegou hoje! Acesse em Saiba Mais". O post direciona para um link suspeito.

Por que é falso

A marca negou que a promoção exista, em resposta ao UOL Confere. Nos canais oficiais da marca não há registro da promoção. Há, sim, um post para alertar para golpes do tipo (aqui). Veja abaixo: