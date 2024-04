É falso que Endrick disse que sofreu na infância comendo pão com manteiga

Endrick afirma que nunca disse a frase. Procurados pelo UOL Confere, os assessores de imprensa do Palmeiras e de Endrick disseram que o jogador nunca disse a frase ou nenhuma outra com sentido semelhante. Os pais do jogador já detalharam à imprensa períodos em que a família passou fome (aqui e aqui), mas não com a frase que os posts falsos usaram.

Post antigo usa mesma declaração falsa com outro jogador. No caso, a postagem no X em janeiro de 2022 atribuiu a mesma frase a Bruno Henrique, jogador do Flamengo. Outra busca no Google (aqui) novamente não encontrou vídeos, textos da imprensa ou posts do atleta nas redes sociais dando a ele a autoria da frase.

Frase já foi atribuída a outros famosos. No X, é possível encontrar variações dessa frase sendo atribuídas ao cantor MC Daniel e a ao ator Babu Santana, ex-participante do BBB. Mas, nestes casos, ambos de fato falaram algo parecido. No caso do MC, ele disse: "Na geladeira tinha uma manteiga e uma água, agora tenho duas geladeiras" (aqui, aos 1:15). Já Babu falou "Foi terrível ver meu filho indo pra escola tomando café e comendo pão com manteiga, mexeu muito comigo" (aqui). Reportagens sobre o ex-BBB trouxeram declarações similares como "Antes de vir para cá, eu comia pão com manteiga. Nunca fui VIP na vida, não sei sustentar" (aqui) e "Ficamos uma semana comendo pão com manteiga no café da manhã, no almoço e no jantar" (aqui, dita por um amigo de Babu).

Viralização. Até esta segunda-feira (29), um dos posts desinformativos no Facebook com a frase atribuída Endrick chegou a 43 mil curtidas/reações, 4.300 compartilhamentos e mais de 43 mil comentários.

