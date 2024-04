É falso que Elon Musk lançou celular Tesla Phone com internet via Starlink

É falso que Elon Musk, empresário dono da empresa automotiva Tesla, tenha lançado um celular chamado Tesla Phone com internet via satélites da Starlink, ao contrário do que dizem vídeos em plataformas como Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

O que diz o post

Uma pessoa diz, segurando o celular falso: "Temos aqui, em primeira mão, o novo telefone celular da Tesla, que promete revolucionar a comunicação. Acompanhe. Você já ouviu falar da nova revolução de celular feita pela Tesla, cujo dono, Elon Musk, garante que seu Tesla Phone vai integrar todas as funcionalidades de suas empresas não só no celular, como ele tem uma rede de satélites, satélites de comunicação, chamada de Starlink, em torno da Terra. Você não mais vai precisar de uma operadora. Eles serão sua internet. O design do Tesla Phone é fabuloso. O aparelho muda de cor dependendo da posição em que você o coloca. Jogue seus cabos fora. Use energia solar. Para carregar, basta expô-los. Elon Musk tem uma empresa que pesquisa e trabalha apenas com painéis solares. A tecnologia desse aparelho permite fotos e vídeos ao mesmo tempo. E usa os mesmos materiais desenvolvidos para os carros da Tesla, mostrando absurda resistência às quedas e a outros acidentes. Se você estiver num deserto ou numa floresta, a recepção de sinal será exatamente igual àquela que você tem em casa. Graças aos satélites Starlink, com o lançamento dos carros elétricos Tesla, estes virão com um dispositivo para conexão e uso do Tesla Phone. Será que estamos presenciando o fim dos outros celulares? Já comprou o seu?"

Por que é falso

Tesla não vende nenhum celular até o momento. Não há na página oficial da montadora (aqui) nenhum modelo de celular à venda. No site é possível encontrar sua linha de veículos, painéis solares, carregadores de veículos elétricos, acessórios para carros e as linhas "apparel" (vestuário) e "lifestyle" (estilo de vida) com camisetas, bonés, mochilas e itens decorativos.