Pampers não está fazendo promoção de 50 anos com quiz; anúncio é falso

Ao UOL Confere, a marca disse que se trata de uma promoção falsa.

Quando percebemos um volume grande de movimentações fraudulentas usando a mesma tática, como o caso do Quiz de Pampers, fazemos novos conteúdos especializados que explicam que é um golpe e que nossas promoções estão sempre no perfil e no site oficial. Trabalhamos para reunir os perfis e sites falsos e tirá-los do ar por meio de denúncias, e pedimos que nossos consumidores fiquem atentos e desconfiem sempre que uma promoção pedir pagamento via site ou pix. Pampers

No Instagram oficial, a Pampers inclusive fez um alerta contra golpes do tipo. Nos comentários da publicação, diversos perfis relatam que caíram no golpe ao pagar uma taxa que, alegadamente, seria do frete. Ou seja, os golpistas ficam com o valor do suposto frete e a vítima não recebe nada.

