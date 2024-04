É falso que Financial Times disse que Mourão foi informante da CIA

Junto ao texto, a postagem traz uma captura de tela de um vídeo ou trecho do mesmo vídeo com a seguinte legenda: "Influência dos EUA para que eleições não fossem questionadas"

Por que é falso

Financial Times não disse que Mourão foi informante da CIA. A reportagem que baseou o post desinformativo tem o título "The discreet US campaign to defend Brazil's election" (A discreta campanha dos EUA em defesa da eleição brasileira, em inglês). O artigo cita os bastidores de um suposto encontro entre Mourão e Tom Shannon, ex-embaixador dos EUA no Brasil. A reportagem diz: "Shannon lembra de uma visita de Mourão a Nova York para um almoço privado com investidores em julho passado [2022], enquanto as tensões estavam altas. Depois de rebater perguntas sobre os riscos de um golpe, repetindo que estava confiante de que as Forças Armadas do Brasil estavam comprometidas com a democracia, Mourão entrou em um elevador para sair e o ex-embaixador se juntou a ele. 'Quando a porta estava se fechando, eu disse a ele: 'Você sabe que sua visita aqui é muito importante. Você ouviu de pessoas ao redor da mesa sobre suas preocupações. E eu compartilho dessas preocupações e, francamente, estou muito preocupado'. Mourão virou-se para mim e disse: 'Estou muito preocupado também'. O porta-voz de Mourão não quis comentar" (aqui, em inglês). Ou seja, em momento algum o texto do Financial Times afirma ou sugere que Mourão tenha se tornado um informante da CIA.

Vídeo relata reportagem do Financial Times e também não cita relação entre Mourão e a CIA. A captura de tela que acompanha o post desinformativo foi tirada de um vídeo do Epoch Media Group, grupo de mídia de extrema direita nascido nos EUA ligado ao movimento religioso conservador chinês Falun Gong. O vídeo, de cerca de 12 minutos e postado em junho de 2023, comenta a reportagem do Financial Times (aqui). Nele, a apresentadora diz: "Outro episódio ocorreu quando, em julho do ano passado, o então vice-presidente Mourão visitou Nova York. Ele repetiu várias vezes que estava confiante no compromisso das Forças Armadas Brasileiras com a democracia quando perguntado sobre o risco de um golpe. Mas quando estava sozinho no elevador com Tom Shannon, os dois disseram estar muito preocupados. Mourão não respondeu a pedido de comentários do Financial Times." Mais uma vez, nada é citado sobre Mourão ser um suposto informante da CIA .

Mourão nega que houve conversa dita na reportagem. Em postagem no X em 21 de junho de 2023, mesmo dia da publicação da reportagem do Financial Times, Mourão disse: "Sobre a matéria que relata a suposta atuação do governo Biden no processo eleitoral brasileiro, publicada hoje pelo Financial Times, esclareço que nunca se estabeleceu o citado diálogo entre eu e o senhor Tom Shannon. Não houve nenhuma conversa privada com o ex-embaixador após o encontro com investidores, em Nova York" (aqui).