Cerimônia de recepção a Macron em Brasília não foi aberta ao público

Por que é distorcido

O evento não foi aberto ao público geral. Segundo a Secretaria de Comunicação do governo federal, a cerimônia teve a presença apenas de convidados e da imprensa. "Não houve qualquer chamamento para participação da população", afirma a Secom.

Região estava fechada. O órgão diz ainda que a Esplanada dos Ministérios foi interditada para acesso de carros durante a cerimônia, mas estava liberada para pedestres. A interdição foi noticiada pelo governo com antecedência (veja aqui), e por veículos da imprensa (aqui e aqui).

Lula recebeu Macron em Brasília. O objetivo do encontro foi uma reunião bilaterial que contou com assinatura de atos de cooperação. Ele também visitou o Congresso Nacional, onde se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco. Macron esteve no Brasil e cumpriu agenda com o governo em Belém, Rio, São Paulo e Brasília entre os dias 26 e 28 de março (leia aqui e aqui).

Viralização: Um vídeo com o conteúdo distorcido postado no Instagram tinha, até quarta-feira (3), 1,1 milhão de visualizações, 76,6 mil curtidas e 9.700 comentários.

Este conteúdo também foi checado por Estadão Verifica.