Putin não disse que Jesus era negro

Putin presenteou Exército com imagem em 2023. Por uma busca reversa da imagem no Yandex é possível localizar vários links (aqui) com a cena usada no post desinformativo. De acordo com a agência de notícias estatal russa Tass, Putin presenteou tropas russas com a réplica de uma imagem que, de fato, é uma representação de Jesus Cristo (leia aqui, em inglês) em abril de 2023 durante a Páscoa.

A peça simboliza um ícone de proteção para as tropas russas e pertenceu a Pyotr Vannovsky, ministro da Defesa do Império Russo. Segundo a lenda, o rosto de Jesus Cristo foi milagrosamente impresso em um pano em que ele usou para limpar o rosto. A imagem era usada nos estandartes do Exército russo e nos portões de fortalezas (veja aqui).

O vídeo usado no post desinformativo está disponível em matéria da BBC (veja aqui). Segundo a reportagem, Putin visitou a região ocupada pela Rússia em Kherson, sul da Ucrânia, em abril de 2023. Na ocasião, ele mostrou a peça que disse se tratar de uma réplica da que pertenceu ao "Ministro de Defesa mais condecorado do Exército Russo no século 19". Não há, portanto, qualquer registro de referência a cor ou raça de Jesus Cristo na fala do presidente russo.

Viralização: Um post com o conteúdo desinformativo no Instagram tinha, até quarta-feira (3), 5,6 milhões de visualizações, 230 mil curtidas e 26 mil comentários.

Este conteúdo também foi checado por Estadão Verifica.

A suposta aparência de Jesus Cristo

A imagem de um homem branco, loiro e de cabelos longos como sendo a representação física de Jesus Cristo não encontra lastros em evidências históricas. Segundo especialistas, por ter vivido no Oriente Médio, Jesus Cristo não teria sido um homem branco, e também não teria usado os cabelos compridos (leia aqui e aqui).