Vídeo mostra concentração e não desfile de 7 de Setembro no Rio em 2023

O que diz o post

Um vídeo que mostra militares em marcha na avenida Rio Branco, no centro do Rio, é compartilhado com a seguinte legenda: "VERGONHOSO militares marcham para ninguém no Rio de Janeiro". No áudio do vídeo, uma voz afirma que ali ficava lotado e que na avenida Presidente Vargas "não tem uma mosca". O homem diz ainda que não tinha ninguém prestigiando os militares.

Por que é distorcido

Gravação não mostra desfile, mas trajeto. Ao UOL Confere, o Comando Militar do Leste disse que o desfile cívico-militar de 7 de Setembro acontece na avenida Presidente Vargas, mas que a avenida Rio Branco, local mostrado no vídeo, é usada como concentração e também itinerário das tropas até o desfile.

O vídeo não é de 2024. É possível encontrar registro da gravação no TikTok de 2023 (aqui).

População também acompanhou desfile anterior. É possível verificar em registros da imprensa que a população esteve presente na avenida Presidente Vargas para ver os desfiles do Dia da Independência em 2023 (aqui) e 2024 (aqui, aqui e abaixo). O evento, que ficou suspenso por dois anos em função da pandemia, e em 2022 por causa do Bicentenário da Independência (aqui), voltou ao centro do Rio no ano passado.