Homem que faz gestos ofensivos à torcida do Atlético-MG não é José Dirceu

A legenda da publicação diz: "Esse é o cara o cidadão de bem inocente e honrado que os ??? do stf limpou a vida dele. Que lindo a galera vai a residência do ex presidiário Zé Dirceu cantar uma seresta e ele retribui com abraços e beijos,esse sim a esquerda quer votar para Presidente em 2026, afinal é disso que a jumentada quer""o governo do amor""."

Por que é falso

Vídeo foi gravado no Rio, mas Dirceu estava em SP. Em nota ao UOL Confere, a assessoria do político disse que "A pessoa que aparece no vídeo em questão não é o ex-ministro José Dirceu", que estava em São Paulo na data da gravação.

Imagens foram gravadas em 3 de novembro. O vídeo original foi feita pelo rapper Djonga e compartilhado nos Stories do Instagram, como se pode ver no canto superior direito. Segundo a assessoria do artista, as imagens são de 3 de novembro, quando o Flamengo venceu o Atlético-MG por 3 a 0 (aqui, aqui e aqui). "Isso foi na frente do Maracanã. As pessoas não foram até o prédio... o prédio fica nas imediações do estádio, na área designada à entrada da torcida visitante. Então, na verdade, essa pessoa estava ali ofendendo gratuitamente a torcida visitante", afirmou.

Vídeo foi feito na Rua Artur Menezes. O acesso de visitantes fica entre os portões 9 e 10 do Maracanã (aqui), na Rua Eurico Rabelo. O vídeo foi feito na Rua Artur Menezes, próximo da Rua Eurico Rabelo. O UOL Confere conseguiu chegar até o endereço ao analisar visualmente os prédios do entorno do estádio no Google Maps. Uma comparação entre o frame do vídeo e o endereço indicado pelo Google Maps permitiu confirmar a localização (aqui e abaixo).