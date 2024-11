Elon Musk não gravou vídeo respondendo xingamento de Janja

Vídeo com áudio de Elon Musk respondendo o xingamento da primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, é falso. O vídeo original no qual o empresário aparece é de julho de 2021 e foi alterado com a inserção de uma dublagem em português com declaração que não foi feita pelo bilionário.

Conteúdo investigado: Publicação com a frase "Janja ataca Elon Musk no G20 e bilionário reage com classe" e dublagem em português inserida sobre um vídeo no qual o empresário aparece.

Onde foi publicado: TikTok.