Lula teve uma hemorragia no cérebro, e não um derrame

Por que é distorcido

Presidente teve uma hemorragia no cérebro, e não um AVC. Lula foi submetido a uma cirurgia de trepanação às pressas. O procedimento consiste em uma pequena perfuração no crânio onde é inserido um dreno. De acordo com a equipe médica do presidente, ele não tem sequelas.

O que é um AVC? O Acidente Vascular Cerebral ocorre quando há morte de células do cérebro pela interrupção do fluxo sanguíneo dentro do vaso, ou seja, quando há um entupimento. Nesse caso é chamado de AVC isquêmico. Já quando acontece o rompimento de um vaso sanguíneo ou artéria do cérebro é chamado de AVC hemorrágico (aqui), este tipo costuma ser mais agressivo.

O AVC acontece no cérebro, enquanto a hemorragia de Lula foi "em cima" dele. "Derrame é a isquemia ou o infarto de uma área do cérebro. Já o presidente teve um hematoma subdural [entre o cérebro e seu revestimento externo, o crânio]. É como uma luva empurrando e comprimindo o cérebro", explicou Wuilker Knoner Campos, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, ao Viva Bem.

O sangramento que Lula teve agora tem relação com o acidente doméstico que ele sofreu em outubro. Segundo os médicos do presidente disseram em entrevista coletiva, é um tipo de complicação "comum, principalmente em pessoas de maior idade". Na ocasião, ele caiu no banheiro do Palácio do Alvorada.

Lula se queixou de dores de cabeça na tarde de ontem. O presidente deixou o Planalto às pressas pouco depois das 18h. Ele foi examinado na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês, e em seguida, foi transferido para a unidade de São Paulo, onde foi realizado o procedimento.