Lula aparece com pontos na nuca em 1º evento após queda em banheiro

O presidente Lula (PT) fez o primeiro evento público após sofrer uma queda no banheiro e bater a nuca no último sábado (19). Ele estava com pontos na cabeça, mostrados em foto de Gabriela Biló, da Folha.

O que aconteceu

Lula fez nova rodada de exames. Segundo o boletim, ele "está apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília", mas continuam restrições a viagens de longa duração e está cancelada a ida a Cali, na Colômbia, na semana que vem.

O presidente ia participar da COP 16 sobre Biodiversidade, com previsão de embarque na próxima terça (29). Já é a segunda viagem internacional que Lula cancela por causa do acidente, depois de deixar de ir à Rússia para participar da cúpula do Brics.