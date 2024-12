É falso que Nikolas Ferreira disse que fará dólar chegar a R$ 7

É falso o post compartilhado nas redes sociais no qual é atribuída ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) a afirmação de que faria o dólar atingir R$ 7.

Não há registro de tal declaração na imprensa nem nas redes sociais do deputado. O próprio Nikolas Ferreira usou sua conta no X para desmentir a afirmação. Com data de 13 de agosto, a postagem desinformativa circula no cenário de aumento do valor da moeda americana e desvalorização do real.

O que diz o post

Imagem com uma suposta publicação que seria de Nikolas Ferreira com data de 13 de agosto traz o seguinte texto: "Faremos o dólar chegar a 7 reais, mesmo sabendo que a população mais pobre deste país enfrentará dificuldades. Tenho certeza de que a população está do nosso lado, afinal, precisamos dar nossas vidas pelo país e pela direita conservadora. Sacrifícios são necessários PT nunca mais"